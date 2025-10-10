Сергей Сокол рассказал, что ежегодно из Хакасии незаконно вывозят около 20 тысяч голов скота на 2 млрд рублей

Председатель Верховного Совета Республики Хакасия Сергей Сокол объявил о результатах рабочего совещания по легализации рынка торговли сельхозживотными. Он подчеркнул, что для решения проблемы могут потребоваться изменения в федеральном законе, сообщил сайт «Государственные новости» .

Чиновник отметил наличие проблем с учетом и содержанием скота, транзитом животных из соседних регионов и нелегальным вывозом мясной продукции.

«По оценкам специалистов за пределы Хакасии ежегодно вывозится порядка 20 тысяч голов скота. Оборот теневого рынка в республике оценивается в два миллиарда рублей», — сказал Сокол.

Для улучшения ситуации потребуется внесение изменений в федеральное законодательство. Глава Верховного Совета заявил о готовности совместно с правительством республики подготовить предложения для внесения в Государственную Думу.