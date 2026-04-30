Сергей Меликов уйдет с поста главы Дагестана

Сергей Меликов перейдет с поста главы Республики Дагестан на другую работу. Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече с представителями региона.

«Он многое сделал, и мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идет дальше», — заявил глава государства.

Чем конкретно займется уходящий в отставку глава региона, он не раскрыл.

Срок полномочий Меликова истекает в сентябре. Он возглавлял Дагестан с 2021 года, с 2020-го находился в статусе врио. До этого много лет служил во внутренних войсках МВД, был первым заместителем главы Росгвардии Виктора Золотова, а также полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе и членом Совета Федерации. Воинское звание — генерал-полковник, участвовал в боевых действиях, с 1996 года имеет право носить краповый берет, награжден орденом Мужества и многими другими.

Согласно закону, главу Дагестана избирают не напрямую жители республики, а депутаты регионального парламента из трех кандидатур, предложенных президентом.