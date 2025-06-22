Сенатор Климов заявил, что уточнение границ в Балтийском море необходимо для избежания споров в будущем

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Lenta.ru объяснил необходимость уточнения морских границ России в Балтийском море, впервые произведенного с 1985 года.

Он указал, что изначальные границы были установлены в период существования Советского Союза, когда Эстония, Латвия и Литва входили в состав страны, а Польша входила в Варшавский договор. Финляндия в то время придерживалась нейтралитета.

В советской реальности многие вопросы не играли такой большой роли, как сейчас, когда бывшие советские республики и Польша стали членами НАТО. В современной ситуации Балтийское море воспринимается странами альянса почти как собственное внутреннее озеро, отметил Климов.

Поэтому уточнение границ и установка ориентиров является необходимым шагом для предотвращения возможных эксцессов и споров в будущем. Постановление о внесении поправок устанавливает точные координаты, соответствующие современным геополитическим реалиям.