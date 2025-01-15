Сенатор Климов заявил, что Киев подпишет любой договор, навязанный Западом

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что Киев подпишет любой договор с Россией по приказу Запада.

На его взгляд, Киев в нынешнем виде представляет собой «марионеточный режим».

«Что ему скажут, то он и сделает. Если будут какие-то формальные действия — что-то подписать и так далее, — надо их позвать, пусть подпишут», — сказал Климов.

Сенатор вспомнил годы Второй мировой войны, когда США, Британия и Россия вызвали представителей немецкого верховного командования для подписи бумаг.