Сенатор Климов: встреча Трампа и Путина может улучшить отношения между странами

Встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным способна нормализовать отношения между США и Россией. Такое заявление в беседе с «Ридусом» сделал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Ранее сообщалось, что будущий помощник Трампа Майк Уолтц заявил, что подготовка такой встречи уже ведется.

При этом Климов заметил, что пытаться оказать давление на Путина весьма бесполезно. У России, как и США, есть свои интересы.

«Безусловно, когда разговаривают руководители государств, каждый из них приходит на встречу со своей повесткой. У нас есть свои национальные интересы, у Трампа — свои», — сообщил собеседник.

Издание The Financial Times написало, что главной целью переговоров Путина с Трампом может стать обсуждение отката войск НАТО с востока.