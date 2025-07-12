Сенатор Карасин назвал встречу Лаврова и Рубио в Куала-Лумпуре шансом для урегулирования разногласий

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с телеканалом «Звезда» оценил предстоящую встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио, которая состоится в Куала-Лумпуре.

Он подчеркнул, что обсуждение двусторонних отношений и сближение позиций сторон открывает широкие перспективы для урегулирования существующих разногласий.

«Это позволяет напрямую, без псевдополитиков и злобствующих русофобов, обсуждать вещи нормальным языком, называя процессы и проблемы своим именем», — сказал он.

Встречи на уровне глав внешнеполитических ведомств способствуют укреплению диалога и сотрудничеству, содействуют снятию напряженности и созданию основы для долгосрочного партнерства, добавил собеседник.