Сенатор Епифанова раскритиковала законопроект о двойных переработках

Законопроект о возможности двойной переработки у россиян вызвал обеспокоенность среди экспертов. Сенатор и председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова высказала свои опасения по этому поводу в интервью «Газете.Ru».
Епифанова утверждает, что увеличение лимита переработки до 240 часов приведет к девятичасовому рабочему дню и, как следствие, к эмоциональному выгоранию, потере мотивации и проблемам со здоровьем работников. Медосмотры и диспансеризация могут оказаться формальными.
Сенатор также выразила озабоченность системой оплаты труда. С 1 сентября 2024 года закон требует включать в расчет оплаты сверхурочной работы все составные части зарплаты, включая районные коэффициенты и стимулирующие выплаты. Это должно защитить работников от злоупотреблений со стороны работодателей.
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