Сенатор Джабаров: предложение Путина о возобновлении переговоров показывает стремление к миру

Предложение Владимира Путина о возобновлении переговоров с Украиной показывает стремление страны к миру. Такое мнение в беседе с RT высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Сенатор сообщил, что российская власть готова к переговорам без предварительных условий.
«Мы готовы к переговорам без предварительных условий. И не раз об этом говорили», — сказал он.
По словам Джабарова, Дональд Трамп «принял» новость о предложении президента России.
Ранее Трамп в соцсетях написал, что украинская власть должна немедленно согласиться на предложение Путина о прямых переговорах в Стамбуле.
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