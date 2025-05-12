Сенатор Джабаров: предложение Путина о возобновлении переговоров показывает стремление к миру

Предложение Владимира Путина о возобновлении переговоров с Украиной показывает стремление страны к миру. Такое мнение в беседе с RT высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор сообщил, что российская власть готова к переговорам без предварительных условий.

«Мы готовы к переговорам без предварительных условий. И не раз об этом говорили», — сказал он.

По словам Джабарова, Дональд Трамп «принял» новость о предложении президента России.

Ранее Трамп в соцсетях написал, что украинская власть должна немедленно согласиться на предложение Путина о прямых переговорах в Стамбуле.