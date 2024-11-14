Захарова: прогнозы РФ о превращении ЕС в военный блок сбылись

Прогнозы России в отношении ЕС сбылись, так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о превращении Евросоюза в военный блок. Об этом она написала в своем Telegram-канале .

«Сбылись наши прогнозы. Пропал дом», — сказала Захарова.

Ранее Боррель заявил, что после вступления в должность избранного президента Дональда Трампа экономический Евросоюз должен превратиться в военизированный.

Новый лидер европейской дипломатии Кая Каллас продолжит «крестовый поход» против России. Она заявила, что ее приоритеты — поддержка Украины и противостояние с Россией и Китаем вплоть до нанесения им «стратегического поражения».