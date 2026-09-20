Самый молодой подмосковный депутат проголосовала на выборах в Рошале

На выборах в Рошале проголосовала Евгения Чиркунова — самый молодой депутат Подмосковья, представитель АНО «Сообщество чемпионов „Здоровое Отечество“», победитель кадрового проекта «ПолитЗавод», член фракции «Единая Россия». Она пришла на избирательный участок, расположенный в Детской школе искусств.

Воскресенье стало третьим, заключительным днем голосования на выборах в Государственную думу IX созыва. В Подмосковье также проходит голосование за депутатов Мособлдумы.

Чиркунова рассказала, что считает участие в выборах не формальностью, а доброй традицией.

«Это способ поддержать свою команду и действующий курс. У меня появилась своя небольшая традиция: на каждые выборы я всегда хожу в тематической футболке», — подчеркнула она.

Депутат отметила, что сегодня на ее одежде написана фраза «Не забывай, откуда ты родом».

«И как раз сегодняшний шаг — это способ не забывать и поддерживать свою малую Родину», — добавила она.

Чиркунова принимает участие в выборах с 2023 года. В этом году она работала наблюдателем на УИК. На президентских выборах в 2024 году и выборах в Совет депутатов городского округа Шатура молодой депутат голосовала очно. На последних Чиркунова сама была кандидатом и в итоге стала депутатом.

На каждые выборы молодой парламентарий приходит в тематической футболке. В 2023 году на одежде была надпись «Подмосковье — это мы», в 2024-м — «Россия». В прошлом году депутат пришла на избирательный участок в футболке с актуальным молодежным мемом.

В Шатуре работает 41 избирательный участок. За прозрачностью выборов в Подмосковье следят тысячи наблюдателей, в том числе представители «Единой России».