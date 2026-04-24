Рузский округ Подмосковья представил доклад об инвестиционном росте и системных переменах в 2025 году

В администрации Рузского муниципального округа Московской области представили доклад о социально-экономических итогах 2025 года. За год объем инвестиций вырос почти вдвое — до шести миллиардов рублей, создано более 1200 рабочих мест. С документом ознакомился сайт RuNews24 .

По опубликованным данным, сейчас в округе реализуется свыше 25 проектов на сумму более 20 миллиардов рублей, среди них — OZERNA RESORT & SPA и эко-курорт «Парус Руза». Округ поднялся с 48-го на 1-е место в рейтинге по обновлению потребительского рынка, демонтировано 58 незаконных торговых объектов.

В сельском хозяйстве распределено 96 гектаров земли, господдержка составила 7,6 миллиона рублей. Ключевой риск — долг агрохолдинга «Русское молоко» в 418,9 миллионов рублей. В 2026 году планируется запуск новых производств и продолжение системного роста.