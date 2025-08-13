RT будет транслировать встречу Путина и Трампа на Аляске

RT анонсировал прямую трансляцию саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоится на Аляске. Освещение события будет вестись непосредственно с места проведения переговоров.
Отметим, что переговоры пройдут 15 августа. Из-за разницы во временных поясах основные события, вероятно, произойдут поздно вечером 15-го числа или ночью 16 августа по московскому времени.
Саммит имеет важное международное значение и привлечет внимание мировой общественности.
