RT: бизнесмен, желающий выйти на пенсию раньше, должен соблюсти условия по стажу

Депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал RT о досрочной пенсии для бизнесменов в 2025 году.

По его словам, чтобы выйти на пенсию раньше, необходимо соблюсти условия по стажу и уплате страховых взносов. Годовой доход предпринимателя не должен превышать 300 тысяч рублей, тогда фиксированный взнос составит 53 658 рублей. При превышении лимита нужно уплатить 1% от разницы, но не более 300 888 рублей.

Депутат добавил, что недостающий стаж можно «докупить», заключив договор добровольного пенсионного страхования — максимум на 7,5 года.

Важный момент — уплата страховых взносов, поскольку без подтвержденных платежей периоды предпринимательской деятельности не учтут в стаж. Особые льготы предусмотрены для тех, кто работал в условиях Крайнего Севера. Однако надо подтвердить не только факт ведения бизнеса, но и территориальную привязку к северным регионам.