Российским производителям бензина с марта разрешили экспорт

Российские власти продлили эмбарго на экспорт бензина за границу для непроизводителей. Для производителей правительство сделало исключение, сообщила пресс-служба кабинета министров России в официальном Telegram-канале .

Соответствующее решение приняли на заседании штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. Позицию участников мероприятия поддержал вице-премьер России Александр Новак.

Эмбарго на поставку за границу топлива для компаний, которые его не производят, власти ввели с 1 марта по 31 августа 2024 года. На тот же период правительство разрешило экспорт бензина нефтезаводам и нефтяным концернам, которые владеют такими предприятиями.

Представители Федеральной антимонопольной службы на том же заседании констатировали, что внутренний российский рынок на данный момент в полном объеме обеспечен топливом.

Поставки бензина в любые страны, кроме государств ЕАЭС, российские власти запретили с 1 марта 2024 года. Ограничения временно снимали в мае и возобновили в августе.

В декабре 2024 года заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с 360.ru предупредил, что розничные цены на бензин в России, по его мнению, будут расти в любом случае.