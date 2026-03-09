Россиянам разрешили искать сограждан через «Госуслуги»

Путин подписал закон о порядке поиска граждан через МВД и «Госуслуги»

Власти разрешили россиянам искать сограждан через МВД, или просто по «Госуслугам». Такой закон подписал глава государства Владимир Путин, документ опубликовали на официальном сайте правовых актов.

Процедура выстроена таким образом, чтобы защитить личные данные граждан. Заявитель подает запрос, в котором указывает свои данные, контакты и причину поиска — например, желание найти родственника или необходимость подать судебный иск.

Обращение поступает в полицию. Правоохранители проверяют свои базы данных, но не сразу связывают инициатора запроса с нужным ему человеком.

Вместо этого последнему поступает почтовое извещение. В письме ему расскажут, кто его ищет и зачем. После этого у россиянина будет выбор — отвечать ли вообще на такой запрос.

Без согласия гражданина МВД данные не предоставит. Таким образом, закон создает цивилизованный канал общения, позволяя найти нужного человека и при этом сохранить его право на частную жизнь.

Ранее Путин подписал закон о защите россиян от кибермошенничества.