Россиянам рассказали о возможности строить по ИЖС с использованием эскроу-счетов

Фото: РИА «Новости»

Минстрой и ДОМ.РФ разработали графические материалы, рассказывающие о возможностях строительства частных домов по договорам подряда с использованием эскроу-счетов. Об этом сообщил замглавы министерства Юрий Гордеев.

Президент Владимир Путин 21 мая поручил утвердить комплекс мер по развитию ИЖС в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Принцип эскроу-счетов заключается в том, что подрядчик получает деньги только после сдачи объекта. Это позволяет защититься от недобросовестных строителей.

пресс-служба Минстроя
Фото: пресс-служба Минстроя
1/8
пресс-служба Минстроя
Фото: пресс-служба Минстроя
2/8
пресс-служба Минстроя
Фото: пресс-служба Минстроя
3/8
пресс-служба Минстроя
Фото: пресс-служба Минстроя
4/8
пресс-служба Минстроя
Фото: пресс-служба Минстроя
5/8
пресс-служба Минстроя
Фото: пресс-служба Минстроя
6/8
пресс-служба Минстроя
Фото: пресс-служба Минстроя
7/8
пресс-служба Минстроя
Фото: пресс-служба Минстроя
8/8

С 1 марта в России разрешили переводить на эскроу-счета средства материнского капитала. Это позволило многим частично оплатить жилье за счет государственной помощи, не увеличивая сумму ипотечного кредита.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте