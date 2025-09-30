Россиянам рассказали о возможности строить по ИЖС с использованием эскроу-счетов

Минстрой и ДОМ.РФ разработали графические материалы, рассказывающие о возможностях строительства частных домов по договорам подряда с использованием эскроу-счетов. Об этом сообщил замглавы министерства Юрий Гордеев.

Президент Владимир Путин 21 мая поручил утвердить комплекс мер по развитию ИЖС в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Принцип эскроу-счетов заключается в том, что подрядчик получает деньги только после сдачи объекта. Это позволяет защититься от недобросовестных строителей.