Россиянам рассказали о возможности строить по ИЖС с использованием эскроу-счетов

Минстрой и ДОМ.РФ разработали графические материалы, рассказывающие о возможностях строительства частных домов по договорам подряда с использованием эскроу-счетов. Об этом сообщил замглавы министерства Юрий Гордеев.
Президент Владимир Путин 21 мая поручил утвердить комплекс мер по развитию ИЖС в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Принцип эскроу-счетов заключается в том, что подрядчик получает деньги только после сдачи объекта. Это позволяет защититься от недобросовестных строителей.
С 1 марта в России разрешили переводить на эскроу-счета средства материнского капитала. Это позволило многим частично оплатить жилье за счет государственной помощи, не увеличивая сумму ипотечного кредита.
