Россиянам напомнили сроки уплаты налогов за детей

Обязанность по уплате имущественных налогов за детей полностью лежит на родителях, заплатить налоги необходимо до 2 декабря. Об этом заявил глава комитета ГД по вопросам собственности Сергей Гаврилов в беседе с РИА «Новости» .

«До 2 декабря 2024 года родители должны уплатить все налоги, начисленные на имущество, принадлежащее их детям. Речь идет не только о недвижимости, но и о других видах собственности, которыми могут владеть несовершеннолетние», — сказал парламентарий.

Он отметил, что в случае неуплаты налогов, пени будут начисляться уже с 3 декабря. При этом детей с инвалидностью освобождают от уплаты налога на имущество за один объект. Для оформления этой льготы следует подать заявление в МФЦ и приложить к нему документы, которые подтверждают право на привилегию.

Ранее стало известно, что в следующем году в России появится новая льгота для работающих родителей. Для них налог снизят до 6%. Как заявила зампредседателя комитета ГД по науке и высшему образованию Екатерина Харченко, главной задачей этой льготы заключается в популяризации многодетных семей.