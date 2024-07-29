Россиян оградят от звонков с незнакомых номеров через мессенджеры

Телефонные мошенники после внедрения системы «Антифрод» стали звонить россиянам через популярные мессенджеры. Для закрытия этой лазейки комитет Госдумы по информационной политике информационной технологии и связи подготовил поправку, которая запретит прием звонков с незнакомых номеров через мессенджеры. Об этом по итогам заседания комитета сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале .

Он подчеркнул, что о запрете на получение звонков и сообщений с незнакомых номеров в мессенджерах давно просили россияне.

«Это серьезный удар по кибермошенникам, которые активно перешли в мессенджеры после того, как работа системы „Антифрод“ фактически искоренила звонки с подменных номеров», — указал Хинштейн.

Депутат добавил, что также на заседании комиссии одобрение получил законопроект о запрете треш-стримов.

В новой версии документа авторы уточнили что под такие трансляции попадет информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, содержащая признаки противоправных действий и распространяемся из хулиганских, корыстных или низменных побуждений.

Право на досудебную проверку треш-стримов возложат на Генпрокуратуру.

Еще один документ даст право Минцифры требовать у операторов обезличенные персональные данные абонентов для внесения в государственную информационную систему. Бизнес сможет использовать эту информацию только на определенных условиях.

Хинштейн подчеркнул, что все три законопроекта уже прошли первые чтения и окончательно их примут до конца весенней сессии.

На минувшей неделе генеральный прокурор России Игорь Краснов объявил об ужесточении наказания за преступления в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. В частности он отметил, что на рассмотрение Госдумы сейчас находится законопроект о криминализации незаконной продажи персональных данных россиян.