Россиян оградят от чрезмерного использования иностранных слов

Пункт об излишнем использовании иностранной лексики в речи россиян включили в план мероприятий по государственной политике по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей на 2024−2026 годы. Документ опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.

План предусматривает, что Минпросвещения, Минобразования, Минцифры, Минкультуры и региональные власти введут ограничения на чрезмерное использование иностранной лексики в литературе, искусстве, сфере образования и публичном пространстве.

По версии авторов документа, иностранные слова несут угрозу деструктивного и информационно-психологического воздействия. Доклады о принятых мерах ответственные ведомства и органы власти представят в правительство до 31 марта.

В план реализации программы также включили издание художественных и документальных произведений на военно-историческую тематику, открытие в музеях экспозиций о специальной военной операции и введение в школах дополнительных просветительских уроков.

В конце февраля прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о соблюдении норм русского языка и контроле за использованием слов из иностранных языков чиновниками. Документ предусматривал, что нормативной лексикой становятся слова из словарей и справочников, фиксирующих нормы русского литературного языка.