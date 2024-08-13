Власти Курской области должны помочь в формировании информационной базы, которую впоследствии используют «для предъявления к оплате» Украине. Об этом первый заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил на совещании «Единой России».

«Россия обязательно в той или иной форме взыщет ущерб, нанесенный стране», — сказал он.

Политик отметил, что докладывал президенту Владимиру Путину по вопросу, касающемуся формирования так называемого реестра ущерба, причиненного стране. Он напомнил, что ситуацию в Курской области глава государства уже оценил.

Медведев также добавил, что враги России часто манипулируют темой реестра ущерба.

Власти Украины ждет заслуженное наказание за террористическую атаку на российский регион. Оно предполагает самые разные последствия, включая руководство киевского националистического режима, предупреждал первый зампред Совбеза.