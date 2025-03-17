Россия выдала въездную визу новому послу Франции

Экс-постпред Франции при ООН и новый посол Франции в России Николя де Ривьера получил въездную визу. Об утверждении российской стороной его кандидатуры сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в МИД.

«После внимательного рассмотрения данного обращения, было принято решение об одобрении представленной кандидатуры, о чем французская сторона была уведомлена по дипломатическим каналам», — пояснили в министерстве.

Николя де Ривьера сменит Захари Гросса, который работал временным поверенным в делах Франции в России с августа прошлого года.

Сам де Ривьер с 2019 года занимал пост постпреда Франции при ООН. Во время одного из выступлений на этой должности он призывал «не допустить победы России в украинском конфликте», а недавно де Ривьер предлагал перенести голосование по американскому проекту резолюции по Украине.