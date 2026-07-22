Россия впервые в истории вступит в процесс Международного суда ООН как третья сторона

Россия подключится к разбирательству между Литвой и Белоруссией в Суде ООН

Российские власти решили присоединиться к судебному спору между Литвой и Белоруссией в Гааге. Для этого Москва задействует редкую правовую норму, о деталях прецедента сообщила пресс-служба МИД России на официальном сайте .

Соответствующие документы в Международный суд ООН представители Кремля уже отправили. Россия впервые в истории выступит на заседании в статусе третьей стороны.

Для участия в процессе Россия задействовала 63-ю статью Статута суда. Эта норма дает странам, подписавшим глобальные договоры, право высказывать свою официальную позицию по их трактовке. В МИД пояснили, что российская сторона не станет напрямую участвовать в споре двух государств и давать оценки их взаимным претензиям.

Главная цель Москвы — не допустить искажения международных норм, которые западные страны пытаются превратить в инструмент давления на геополитических соперников.

Вольная и слишком широкая интерпретация договоров, как указали в российском ведомстве, подрывает всю мировую правовую систему. Защита точного смысла документов, по мнению дипломатов, поможет сохранить эффективность международных институтов и защитить их от политического влияния.

Разбирательство в Гааге стартовало по инициативе Вильнюса, который обвинил Минск в нарушении протокола ООН против незаконного ввоза мигрантов. В Литве утверждают, что белорусские власти с 2021 года намеренно организовывали поток нелегалов из стран Ближнего Востока.

В Минске такие обвинения категорически отвергли. Белорусская сторона объяснила, что кризис спровоцировал сам Запад. При этом уже литовские силовики жестко обращались с беженцами и грубо нарушали их права. К насилию прибегали и пограничники Польши.