Россия впервые экстрадировала в Алжир осужденного

Генпрокуратура России удовлетворила запрос Минюста Алжира о выдаче гражданина этой страны Мохаммеда Абушавереба, осужденного в республике за мошенничество. Это первый случай экстрадиции в Алжир, сообщили на сайте Генеральной прокуратуры.

По информации прокуратуры, Мохаммед Абушавереб с 2011-го по 2012 год владел в Алжире строительной компанией. Алжирец подделывал документы и смог похитить деньги Агентства по продвижению и управлению недвижимостью в провинции Блида и местного филиала «Араб Банка» на общую сумму свыше 48 млн алжирских динаров.

Абушавереб по приговору российского суда в 2019 году отбывал наказание сроком шесть лет. После окончания тюремного заключения в России алжирца экстрадировали на родину. Это стало возможным благодаря взаимодействию Генпрокуратуры России и министерства юстиции Алжирской Народной Демократической Республики.