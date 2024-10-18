Россия ограничила ввоз цветов из Казахстана

Россельхознадзор временно ограничил ввоз в страну срезанных цветов и бутонов из Казахстана, эмбарго начнет действовать с 21 октября. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«Россельхознадзор вводит с 21 октября 2024 года временные ограничения на ввоз срезанных цветов и бутонов, следующих на территорию России в сопровождении казахстанских фитосанитарных сертификатов, выданных на продукцию преимущественно из недружественных стран», — сообщило ведомство.

Большинство срезанных цветов Казахстан реэкспортирует из Нидерландов, Польши и Бельгии, однако в этих странах не обеспечивают необходимый контроль за безопасностью продукции — в 2023 и 2024 годах в цветах обнаружили цветочного трипса. Россельхознадзор принял это решение об ограничении экспорта для сохранения фитосанитарного благополучия России.

Также из Казахстана запретили ввозить пшеницу, чечевицу, семена льна, томаты, перцы и дыню.