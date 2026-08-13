Рябков: США не передавали России предложения Зеленского по завершению конфликта

Россия по дипломатическим каналам не получала от США никаких предложений президента Украины Владимира Зеленского по завершению конфликта. Об этом на памятной встрече к 100-летию со дня рождения Фиделя Кастро сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Нет», — ответил дипломат на соответствующий вопрос.

Также замглавы МИД добавил, что России неизвестны планы главы киевского режима по завершению конфликта.

Рябков уточнил, что российская сторона при необходимости сможет оперативно организовать визит зятя американского лидера Дональда Трампа Джареда Кушнера и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

«Я полагаю, что вопрос остается в поле зрения, периодически появляются вбросы на этот счет. Мы сможем оперативно организовать прием, когда станет понятнее, каковы их реальные планы», — сказал он журналистам.

Замглавы МИД Владимир Галузин объяснял, что действия Зеленского не оставляют России выбора, кроме продолжения СВО до достижения целей.