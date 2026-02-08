Россия и Оман обсудили конфликт Ирана и США

Главы МИД РФ и Омана выступили за продолжение переговоров между Тегераном и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону ситуацию вокруг Ирана с главой МИД Омана Бадром Аль-Бусаиди. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Главной темой разговора стали итоги недавних непрямых переговоров между представителями Ирана и США. Этот раунд прошел в Маскате при посредничестве Омана.

Оба министра согласились, что переговорный процесс нужно продолжать. По мнению высокопоставленных дипломатов, только поиск общих договоренностей поможет избежать прямой военной угрозы и сохранить спокойствие в регионе.

Сергей Лавров отдельно поблагодарил руководство Омана за роль посредника в этом сложном диалоге. Россия поддерживает усилия султаната по снижению напряженности между Тегераном и Вашингтоном.

США 6 февраля призвали своих граждан немедленно покинуть Иран. Предыдущий раз Госдеп выступал с аналогичным предупреждением в середине января — ожидалось, что американские войска нанесут удар по исламской республике.

Однако 6 февраля прошли переговоры Ирана и США в столице Омана. Темой встречи была иранская ядерная программа.