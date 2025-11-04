«Рособоронэкспорт» стал одним из ключевых участников мирового рынка оружия

Путин: «Рособоронэкспорт» — один из ключевых участников мирового рынка оружия

География сотрудничества «Рособоронэкспорта» охватывает более 120 стран. На это указал президент России Владимир Путин в поздравлении коллективу с 25-летием компании.

«Несмотря на сложные вызовы, компания продолжает выступать одним из ключевых участников мирового рынка вооружений», — подчеркнул глава государства.

Путин обратил внимание, что работа «Рособоронэкспорта» помогает модернизации отечественного ОПК, сбережению научного и кадрового потенциала отрасли, созданию новых образцов оружия и техники.

Российский лидер добавил, что работа компании подтверждает авторитет страны как надежного поставщика военной продукции и технологий.

Ранее стало известно, что портфель заказов «Рособоронэкспорта» в 2024 году достиг 57 миллиардов долларов.