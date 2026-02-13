Росаккредитация опровергла сообщения о запрете на параллельный импорт Adidas

Росаккредитация не запрещала параллельный импорт продукции Adidas, как заявили СМИ, а лишь заблокировала поставки отдельных партий, на которые не было необходимых документов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По его информации, аннулированные сертификаты выдавал орган, уже попадавшийся на нарушениях.

Официально компания ушла из России в 2022 году, но фактически поставляет продукцию параллельным импортом через Казахстан.

РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса Lamoda сообщило, что приостановка продаж Adidas, Nike, Reebok и Puma затронет лишь малую часть партий, поскольку на большую часть продукции сертификаты соответствия выдают уже в России. При этом компания как импортер выполняет все требования российского законодательства и сотрудничает с органами власти.