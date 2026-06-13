РФ заявила США демарши из-за недопуска российских делегатов на мероприятия G20

Россия провела ряд дипломатических демаршей из-за отказа США допустить на мероприятия G20 российских делегатов. Об этом РИА «Новости» рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

Подобные инциденты уже происходили в период председательства Соединенных Штатов в «Большой двадцатке». Представители союза промышленников и РАН не смогли попасть в США из-за санкций против них.

«Мы такой подход категорически не приемлем. Провели на этот счет серию дипломатических демаршей. Продолжаем взаимодействовать с США по линии внешнеполитических ведомств, посольств, шерп и су-шерп, чтобы устранить указанные барьеры», — сообщил Бердыев.

Посол подчеркнул, что ущемление прав российских делегатов «отравляет атмосферу» в G20, а также ставит по сомнение успех «двадцатки».

Новым доверенным лицом России в G20 стал начальник экспертного управления президента Денис Агафонов. Ранее эту позицию занимала Светлана Лукаш.