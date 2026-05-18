«Резервы для повышения есть». Решетников — о росте зарплат в России

Заработные платы в России растут, и резервы для их повышения еще есть. В разных отраслях экономики рост зарплат неравномерный, заявил в интервью РБК министр экономического развития Максим Решетников.

«Статистика отражает общие тенденции. А это значит, что зарплаты и доходы растут не у каждого конкретного человека. <…> В ситуации дефицита кадров <…> предприятия стараются привлекать работников в том числе за счет более высоких, чем у конкурентов, зарплат. И резервы для повышения зарплат в экономике еще есть», — отметил министр.

Рост в разных отраслях экономики неравномерный, все зависит от потребности в кадрах: где-то она более острая, где-то — менее. Из статистических данных Росстата видно, как меняются лидеры по росту зарплат.

Объективно идут межотраслевые перетоки.

Максим Решетников

Решетников отметил, что несмотря на замедление экономики, в России сохраняется очень низкий уровень безработицы. Этому способствует и появление новых форм занятости, в том числе и самозанятость.

Министр заявил, что рост реальных доходов населения продолжится, в 2026 году он ожидается на 1,6%. А по мере восстановления темпов роста экономики будет расти и доход населения.

