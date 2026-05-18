Заработные платы в России растут, и резервы для их повышения еще есть. В разных отраслях экономики рост зарплат неравномерный, заявил в интервью РБК министр экономического развития Максим Решетников.

«Статистика отражает общие тенденции. А это значит, что зарплаты и доходы растут не у каждого конкретного человека. <…> В ситуации дефицита кадров <…> предприятия стараются привлекать работников в том числе за счет более высоких, чем у конкурентов, зарплат. И резервы для повышения зарплат в экономике еще есть», — отметил министр.

Рост в разных отраслях экономики неравномерный, все зависит от потребности в кадрах: где-то она более острая, где-то — менее. Из статистических данных Росстата видно, как меняются лидеры по росту зарплат.