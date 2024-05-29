Регионам поручили создать график газификации СНТ

График догазификации СНТ должен быть готов к августу. Такое поручение руководству регионов дал президент Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства, его опубликовали на сайте Кремля.

Региональным властям необходимо провести собрания в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ), чтобы составить график их бесплатной газификации.

Планы-графики необходимо утвердить с местным оператором газификации до 1 августа, говорится в поручении. Правительство России на основании этих данных должно к 15 августа «организовать методологическое сопровождение работ».

О распространении программы газификации на СНТ стало известно после заседания правительства 17 апреля. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.