Путин жестко высказался о национализме

Глава России Владимир Путин заявил, что национализм неизбежно ведет к нацизму. Его слова прозвучали в ходе марафона общества «Знание», трансляция велась в официальном Telegram-канале Кремля.

Президент констатировал, что отождествлять национализм с патриотизмом нельзя. Первое явление, по мнению Путина, базируется не на любви к своей стране, а на вражде к другим народам.

Российский лидер пояснил, что патриотизм, напротив, заключается в уважении и любви к своей родине, без противопоставления ее другим нациям. Национализм же, как он выразился, начинается с агрессии по отношению к тем, кто принадлежит к иному этническому сообществу, и именно это делает его опасным.

«Любить свою родину — это не значит ненавидеть других», — объяснил президент России

Ранее на Украине две улицы назвали в честь националистов.