Путин запретил депортировать иностранцев, воевавших за Россию

Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий депортацию иностранцев, воевавших в составе российских Вооруженных сил или других воинских формирований. Документ опубликовали на портале правовой информации .

Кроме того, им нельзя отказывать во въезде и у них не аннулируются патенты на работу.

Ранее Министерство внутренних дел выступило с инициативой провести целевой набор иностранной рабочей силы в 2027–2030 годах. Согласно законопроекту, работодателей и работников внесут в специальный реестр. Перед допуском к работе иностранцев будут содержать в специальных хабах, где будущие работники пройдут обязательную геномную регистрацию и медосвидетельствование. Заключать с ними можно будет только срочные трудовые договоры.