Путин заявил о наращивании связей России и Индонезии

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем независимости Республики индонезийского коллегу Прабово Субианто. Он обратил внимание, что отношения между двумя странами развиваются успешно. Поздравление опубликовала пресс-служба Кремля.

Глава государства выразил уверенность, что страны продолжат наращивать взаимовыгодные партнерские связи на двусторонней основе, в рамках диалога Россия — АСЕАН, БРИКС и других международных объединений.

«Уверен, что это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом», — отметил президент.

В конце июля Россия и Индонезия провели учения «Орруда-2026» в Японском море. Экипажи отработали совместное маневрирование, артиллерийские стрельбы и досмотровую операцию.