Путин: Запад пока не атакует Россию со своей территории, боясь ответа

Страны Запада пока не готовы наносить удары по территории России со своей территории, поскольку понимают, что Москва даст ответ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений .

«Они пока все-таки не дошли до того, чтобы со своих территорий что-то запускать. Они понимают, что будет ответный удар», — отметил Путин.

Кроме того, президент сообщил, что российские войска продолжают наступательные действия в Константиновке в Донецкой Народной Республике. По его словам, подразделения ВС РФ практически полностью контролируют населенный пункт, однако отдельные группы украинских военных продолжают укрываться в подвалах.

Президент заявил, что еще в 2022 году Москва призывала Киев вывести войска из Донбасса, где жители не желали оставаться в составе Украины. Путин также отметил, что после проведенных референдумов регионы заявили о своем суверенитете в соответствии с Уставом ООН.