Путин выступит перед послами на тему внешней политики

Президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот выступит с речью перед послами иностранных государств. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого привело РИА «Новости» .

«Выступление будет посвящено основным внешнеполитическим вопросам», — добавил Песков.

В общей сложности верительные грамоты вручат послы 34 стран из разных частей света, в том числе Франции, Италии, Австрии, Бразилии и многих других.

Накануне вечером Путин поговорил по телефону с бразильским коллегой Инасиу Лулой да Силвой. Стороны обсудили международную повестку, в частности ситуацию в Венесуэле, а также подготовку к заседанию Российско-бразильской Комиссии высокого уровня, которое пройдет в феврале.