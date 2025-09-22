Путин выступит на Совбезе с важными заявлениями

Во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности президент России Владимир Путин сделает несколько важных заявлений. Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ожидаем, что <...> где-то после полтретьего президент сделает ряд важных заявлений», — уточнил он.

Песков добавил, что совещание запланировано на середину дня. Другие встречи главы государства носят рабочий характер и для освещения не предназначены.

Ранее в Кремле рассказал об ожиданиях от прямой линии Владимира Путина. Песков отмечал, что это будет объемный проект, в подготовке к которому участвуют Народный фронт и Сбербанк с их искусственным интеллектом GigaChat.