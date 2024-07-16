Путин встретится с губернатором Тверской области после открытия участка трассы М-11

Президент России Владимир Путин проведет встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

На кадрах, опубликованных в Telegram, можно увидеть Руденю, листающего брошюру «О социально-экономическом развитии Тверской области».

Ранее Путин дал старт движению по участку Северного обхода Твери, который стал последней частью трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург. По словам главы государства, теперь дорога между двумя крупнейшими городами России будет занимать на час меньше.

По данным пресс-службы Кремля, прошлая встреча Путина и Рудени состоялась 27 марта, когда президент приезжал в Торжок. В тот приезд российский лидер вышел из машины к жителям, собравшимся на центральной площади города.