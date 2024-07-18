Путин встретится с главой ФТС Пикалевым

Глава Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев в четверг, 18 июня, представит президенту России Владимиру Путину полный доклад о работе ведомства. Встреча пройдет в подмосковной резиденции главы государства в Ново-Огареве. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что это только одна из серии рабочих встреч президента, которые запланированы на сегодняшний день.

«Путин займется делами таможни и сегодня примет руководителя Федеральной таможенной службы Валерия Пикалева. Это одна из главных служб, которая наполняет государственный бюджет, поэтому для президента это один из важных приоритетов», — заявил Песков.

В апреле прошлого года президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета поддержал предложение о пересмотре таможенных пошлин в отношении импортных товаров из недружественных государств. Глава государства поручил профильным ведомствам заняться этим вопросом, чтобы потом провести корректировку законодательства.