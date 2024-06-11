Путин встретился с главой «Россетей» Рюминым

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с гендиректором, председателем правления ПАО «Россети» Андреем Рюминым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили главные направления работы компании, реализацию проектов в рамках ремонтной и инвестиционной программ и мероприятия по повышению надежности электросетей.

Путин констатировал, что «Россети» управляют почти всеми ключевыми электросетевыми активами.

«В прошлом году группа компаний „Россети“ продемонстрировала устойчивые операционные результаты, они положительные, хорошие. Как вы сами оцениваете ситуацию и какие ближайшие перспективы?» — обратился он к собеседнику.

Андрей Рюмин отметил, что в управлении «Россетей» находятся уже более двух с половиной миллионов километров линии электропередачи. Кроме того, компания эксплуатирует более 580 тысяч подстанций. По ее сетям передается 80% всей вырабатываемой в России электроэнергии. Выручка компании за год превысила 1,3 триллиона рублей и оказалась на 17% выше, чем годом ранее.

Ключевым направлением работы в 2024 году остается надежное и качественное электроснабжение потребителей. Компания намерена завершить несколько крупных проектов, в том числе почти на всех объектах второго этапа электроснабжения Восточного полигона.

Путин регулярно проводит рабочие встречи с Рюминым для обсуждения деятельности «Россетей».