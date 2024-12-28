Путин утвердил обновленную стратегию противодействия экстремизму

В новом документе Украина упоминается как один из «основных источников экстремизма». Авторы стратегии отметили угрозы, которые исходят от «широкого распространения идей неонацизма, усиления радикальных неонацистских вооруженных формирований (в том числе на Украине), поддерживаемых внешними силами».

Недружественные страны используют происходящее на территории Украины для развязывания гибридных войн против России и насаждения русофобии в других странах, сказано в стратегии. Одной из ее главных целей является «ликвидация источника угроз экстремистского характера», которые распространяются с Украины.

Еще одной задачей стратегия ставит учет граждан, которые покинули Россию для участия в деятельности экстремистских организаций.

Также в документе отметили, что одним из основных способов дестабилизации обстановки в стране «становится привлечение представителей различных слоев населения к участию в несогласованных публичных мероприятиях (в том числе протестным акциям), которые умышленно трансформируются в массовые беспорядки». С этой целью экстремисты прибегают к манипулированию общественным мнением и фальсификации информации.

Ранее Путин подписал еще один закон, который ужесточает наказание за организацию вооруженного мятежа. Если мятеж привел к жертвам и другим серьезным последствиям, то организаторов и участников могут пожизненно отправить в тюрьму. Другое более мягкое наказание — это лишение свободы на срок от 15 до 20 лет и полумиллионные штрафы.