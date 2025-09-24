Путин снял Краснова с должности генпрокурора

Президент Владимир Путин подписал указ о снятии Игоря Краснова с должности генерального прокурора. Документ опубликовали на сайте правовой информации .

Причиной этого кадрового решения стало принятое единогласно постановление Совета Федерации, который назначил 49-летнего Краснова председателем Верховного суда.

Другим указом Путин назначил на должность генпрокурора Александра Гуцана, который ранее был полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе.

Верховный суд оставался без председателя с 22 июля, когда умерла Ирина Подносова. Обязанности главы органа исполнял Юрий Иваненко. Краснов стал безальтернативным кандидатом на эту должность.

Кроме того, новый верховный судья вошел вместо Подносовой в состав Комиссии при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий.