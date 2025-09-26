Путин рассказал об участии Белоруссии в возведении АЭС в третьих странах

Возведение первой атомной электростанции в Белоруссии привело к возникновению в республике профильной отрасли, чьи специалисты сегодня вместе с Росатомом занимаются возведением объектов в третьих странах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что союзная страна стала серьезным партнером в области атомной энергетики.

«Белоруссия стала нашим серьезным партнером в области атомной энергетики, поскольку создана первая АЭС в Белоруссии. И более того, возникла отрасль в Белоруссии, специалисты которой сейчас вместе с Росатомом работают над возведением объектов в третьих странах», — привело заявление Путина РИА «Новости».

Отдельно президент поблагодарил Лукашенко за его визит на мероприятия, связанные с 80-летием атомной отрасли России.

«По сути, это наш общий праздник. Потому что это 80 лет образования атомной отрасли в СССР, и мы были вместе в это время», — добавил российский лидер.

Путин также отметил, что сейчас Белорусская атомная электростанция обеспечивает 40% потребностей страны в энергетике, за счет чего страна экономит на других ресурсах.

«Создали конкурента для „Газпрома“, который поставлял просто первичный энергоноситель, и Белоруссия покупала», — пошутил он.

В минувший четверг, 25 сентября, выступая на Глобальном атомном форуме на ВДНХ, президент Путин объявил о начале серийного производства малых наземных и плавучих атомных электростанций. Он подчеркнул, что отечественные ядерные объекты являются самыми безопасными в мире благодаря своей устойчивости к внешним воздействиям.