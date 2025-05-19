Путин рассказал, что отпустил бы золотую рыбку и достигал целей сам

Президент России Владимир Путин заявил, что не стал бы обременять золотую рыбку своими желаниями и отпустил бы ее на свободу. Об этом он рассказал на встрече со школьниками в учебном центре «Сириус».

«Я бы, исходя из экологических соображений, рыбку отпустил на свободу, не стал бы утруждать ее тем, чтобы она исполнила мои желания», — сказал он.

Путин подчеркнул, что старался бы сам формулировать свои цели и достигать желания самостоятельно.

Друг президента Виктор Борисенко ранее рассказал, что Путин с детства любит литературу и нередко использует цитаты из произведений в своих выступлениях. От своих сверстников российский лидер отличался тонким пониманием причинно-следственной связи явлений.