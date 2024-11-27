Путин распорядился установить День морской пехоты 27 ноября

Президент России Владимир Путин распорядился установить День морской пехоты и отмечать его 27 ноября. Указ главы государства опубликовали на официальном сайте правовой информации.
«Установить в Вооруженных силах Российской Федерации День морской пехоты и отмечать его 27 ноября», — говорится в документе.
Указ вступил в силу с момента подписания. День морской пехоты будет считаться памятным днем Вооруженных сил России.
Ранее Путин поздравил полицейских с Днем сотрудника внутренних дел. По его словам, сотрудники правоохранительных органов всегда были образцом мужества, принципиальности и непоколебимой веры в закон и справедливость. Президент добавил, что в семьях ветеранов МВД новые поколения воспитывают патриотами.
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