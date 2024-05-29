Путин распорядился о создании реестра должников по алиментам

Изменения внесут в федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 2007 года. В реестре появятся сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных детей от 18 лет либо нетрудоспособных родителей, а также о должниках, объявленных приставами в розыск.

Информацию будут вносить в реестр в течение пяти дней после ее поступления в Федеральную службу судебных приставов. Должников оповестят о включении в реестр в течение суток. Сведения по исполнительным производствам останутся общедоступными до тех пор, пока человек не погасит задолженность, и его имя не уберут из списка.

Госдума приняла закон 6 мая, Совет Федерации одобрил его 22 мая.

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