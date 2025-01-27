Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии

Путин по телефону обсудил с президентом Бразилии развитие партнерства и Украину

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с бразильским коллегой Луисом Инасио Лулой да Силвой, стороны рассмотрели вопросы развития стратегического партнерства двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе бразильской стороны.

«Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития российско-бразильского стратегического партнерства в торгово-экономической и политической областях, а также наметили контакты на различных уровнях», — отметили в пресс-службе.

В Кремле добавили, что Путин и да Силва подтвердили настрой на тесную координацию позиций по обширной повестке дня деятельности БРИКС.

Лидеры государств также обменялись мнениями текущей ситуации в мире, в том числе с учетом прихода к власти новой администрации в США. Кроме того, они затронули тематику урегулирования украинского конфликта.

Ранее Путин поздравил Александр Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии.