Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Проведен углубленный обмен мнениями в связи с продолжающейся эскалацией военно-политической конфронтации в зоне Персидского залива», — отметили в пресс-службе.

Лидеры сошлись во мнении о необходимости немедленного прекращения огня и заключения компромиссных мирных соглашений, учитывающих интересы всех стран региона.

Путин также выразил благодарность Реджепу Тайипу Эрдогану за его неизменную поддержку в организации переговоров по Украине.

«Рассмотрены также дальнейшие шаги по расширению российско-турецких политических и торгово-экономических связей, в частности, по реализации совместных стратегических проектов в энергетической отрасли», — добавили в Кремле.

Ранее Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Стороны подробно обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке.