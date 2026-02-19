Путин процитировал судьям слова императора Александра III

Решения Верховного и Конституционного судов должны обладать особым статусом — как монаршее высочайшее повеление. На это обратил внимание президент России Владимир Путин во время совещания судей , процитировав императора Александра III.

«Я бы в этой связи тоже вспомнил еще одного нашего монарха, императора Александра III, который как-то сказал: „Чего не сделаешь, из всего сделают высочайшее повеление“», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что эта фраза была ироничной. Он добавил, что постановления пленума Верховного суда, как и решения Конституционного суда, «должны иметь силу высочайшего повеления».

Президент подчеркнул, что от решений судей зависит не только внутренняя политика, но и экономика, социальная сфера.

Ранее Путин высказался о наказании для воров словами Глеба Жеглова — героя Владимира Высоцкого из сериала «Место встречи изменить нельзя». Глава государства подчеркнул, что в тюрьме должен сидеть вор, а не мелкий правонарушитель.