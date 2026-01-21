Путин призвал вовремя выдавать россиянам ключи от купленных квартир

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства напомнил о важных решениях, которые должны защитить интересы граждан, в том числе семей с детьми, на жилищном рынке. Подробности сообщила пресс-служба Кремля.

С 1 января текущего года снят мораторий на штрафы для застройщиков, задерживающих передачу ключей от квартир, подчеркнул президент. Теперь покупатели могут требовать компенсацию за просрочку.

«Повторю еще раз: ключи от купленных квартир должны выдаваться вовремя», — сказал глава государства.

Здесь особенно важно системное взаимодействие с застройщиками на всех уровнях: местных и региональных властей, строительных и снабжающих компаний, а также на уровне федерального законодательства. Такую работу следует вести непрерывно, заявил Путин.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин регулярно встречается с лидерами парламентских фракций. Чаще всего, уточнил представитель Кремля, беседы проходят в неформальном и непубличном режиме.